В Москве открыли около 100 площадок для запуска фейерверков

Жители и гости столицы смогут запустить праздничные салюты на специальных площадках. Будет и весело, и безопасно. Места для фейерверков подготовило МЧС.

"В Москве подготовлены 92 площадки общей вместимостью 27,8 тысячи человек", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

Список площадок есть на сайте управления. На праздники в столице в постоянной готовности дежурит группировка пожарно-спасательного гарнизона: более 400 единиц техники и 1,5 тысячи человек личного состава.