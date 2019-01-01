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01.01.2019 07:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В парке Горького в Москве обрушился пешеходный мост

Текст: Александр Мелешенко

Пострадавшим при обрушении пешеходного моста в парке Горького оказывается медицинская помощь - тяжелых травм никто не получил. Об этом сообщил официальный сайт столичной мэрии.

"За помощью обратились 13 человек, им оказывается необходимая помощь. Тяжелых пострадавших нет", - сказано в сообщении. Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter написал, что поломка произошла на пешеходном переходе через каток парка, где москвичи отмечают Новый год.

"Пострадали несколько человек. Искренне им сочувствую. Всем оказана медицинская помощь. С причинами происшествия разберемся", - подчеркнул мэр.

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В Сети же появились кадры обрушения моста - на них видно, что на пешеходном деревянном мосту стоит много людей. Судя по тому, что играет гимн России, Новый год только что наступил. В это время один из пролетов моста не выдерживает нагрузки и падает. Тяжелых травм удалось избежать за счет небольшой высоты моста.

Площадь катка, где произошло обрушение, оцепили, на остальной территории люди продолжают кататься.

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