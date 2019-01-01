В Туле пьяный подросток ранил полицейского

В Туле возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского, сообщили в региональном управлении СКР.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь. У дома на улице Металлистов пьяный 17-ллетний парень вел себя агрессивно. К нему подошел полицейский и попытался урезонить буяна. В ответ юноша полоснул правоохранителя по руке "розочной" от бутылки.

- Подозреваемый задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти), - рассказала представитель управления СКР по Тульской области Анна Киреечева.