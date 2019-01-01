Нижегородцы и ижевчане выразили соболезнования жителям Магнитогорска

Губернатор Нижегородской области выразил соболезнования пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске. Соответствующая телеграмма направлена главе Челябинской области Борису Дубровскому, сообщает пресс-служба правительства региона.

- Уважаемый Борис Александрович! Правительство Нижегородской области и все нижегородцы потрясены известием о трагедии в Магнитогорске. Мы глубоко скорбим о погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Просим передать слова соболезнования семьям, потерявших близких, - написал Никитин.

Также свои соболезнования выразил глава Удмуртии Александр Бречалов. Он напомнил, что подобная трагедия произошла в республике в ноябре 2017.

- Год назад аналогичное происшествие случилось в Ижевске. Поэтому жители Удмуртии с особо острой болью восприняли известие о страшной трагедии в Магнитогорске. Мы глубоко соболезнуем родным и близким погибших, а также жителям города и всей области. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Выражаем готовность оказать необходимую помощь, - говорится в телеграмме Бречалова.

-От всех ижевчан - глубокие соболезнования родным и близким погибших в Магнитогорске, - высказался за горожан глава Ижевска Олег Бекмеметьев.