Причиной пожара в Орске могла стать неисправность электрооборудования

Причиной пожара в Орске Оренбургской области, в результате которого погибли семь человек, могла стать неисправность электрооборудования.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, по оперативной информации, пожар произошел в одноэтажном доме в помещении кухни-веранды, предположительная причина возгорания - неисправность электрооборудования.

Сообщение о пожаре в частном доме на улице Салтыкова-Щедрина поступило в 07:57 минут, к 8:34 он был ликвидирован.

В доме пожарные обнаружили тела семи человек: двух мужчин, двух женщин и трех детей в возрасте от года до пяти лет.

На месте происшествия работает оперативная группа ГУ МЧС России по Оренбургской области под руководством начальника главка, генерал-майора внутренней службы Александра Зенова.