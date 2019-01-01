Саратовец нашел отца и его соседей, отравившихся газом

Пенсионера из Энгельса Саратовской области и двух его соседей, погибших в запертой квартире, обнаружил сын, который пришел навестить отца.

Как сообщает областное управление СК, в связи со смертью трех человек проводится доследственная проверка.

По данным следственных органов, житель Энгельса не мог дозвониться 31 января до своего 69-летнего отца и решил его навестить. Дверь квартиры была заперта изнутри. Когда мужчина открыл вход запасным ключом, он обнаружил в жилище тела своего отца, а также двух соседей: 27-летнего мужчины и 37-летней женщины.

- Телесных повреждений у погибших не обнаружено. В качестве основной причины гибели рассматривается отравление продуктами горения, - сообщает пресс-служба ведомства.

Квартира, где обнаружили погибших, отапливалась газовой печью, фитиль которой на момент осмотра горел, в тоже время заслонка дымохода была закрыта. Для установления причин смерти двух мужчин и женщины назначена судебно-медицинская экспертиза.