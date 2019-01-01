Дагестан соболезнует Магнитогорску

Глава республики Дагестана Владимир Васильев выразил соболезнования по поводу трагедии в Магнитогорске.

- В Дагестане с большим прискорбием восприняли известие о трагедии, произошедшей в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме, - отметил Васильев. - От имени дагестанского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, всем жителям Челябинской области.

Васильев пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в этой страшной трагедии.