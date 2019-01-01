Глава Калмыкии призвал помочь пострадавшим в Магнитогорске

Глава республики Калмыкия Алексей Орлов выразил соболезнования пострадавшим в Магнитогорске.

- В Магнитогорске в Челябинской области произошла страшная трагедия, - сказал Алексей Орлов. - Есть погибшие и раненые, десятки наших земляков пока не найдены. Я говорю сейчас от тысяч и тысяч наших земляков. Это наша общая боль и беда. Мы соболезнуем магнитогорцам. Мы вместе и ними. Мы хотим, чтобы в далекой Челябинской области люди знали, что жители Калмыкии разделяют боль, выпавшую на долю пострадавших.

- По моему поручению открыт специальный счет, на который будут перечислены внебюджетные средства из республиканских возможностей, чтобы помочь пострадавшим. Я призываю и своих земляков подключиться и помочь магнитогорцам, перенесшим страшное горе и беду.

Глава Калмыкии призвал соотечественников быть внимательнее и беречь себя и свои семьи. Орлов выразил уверенность, что в горе и в радости народ Калмыкии, как и все граждане России, будет всегда вместе.