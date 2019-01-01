Крым и Ингушетия соболезнуют магнитогорцам

Жители Ингушетии и Крыма выражают соболезнования семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске.

- От жителей республики Ингушетия и от себя лично выражаю соболезнования губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и жителям Магнитогорска в связи с трагедией, унесшей жизни людей. - сказал глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров. - В многоквартирном доме произошел взрыв газа, есть пострадавшие и погибшие. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Родным и близким погибших, терпения и сил.

Глава Крыма Сергей Аксенов также выразил соболезнования жителям Магнитогорска в связи со страшной трагедией.

- Потрясен страшной трагедией в Магнитогорске. От имени всех крымчан выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Крым готов оказать Магнитогорску необходимую помощь, - отметил Аксенов.