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01.01.2019 19:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Крым и Ингушетия соболезнуют магнитогорцам

Текст: Марина Бровкина (Магас)

Жители Ингушетии и Крыма выражают соболезнования семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске.

На счёт для пострадавших в Магнитогорске перечислено около 6 млн руб
В КЧР желают скорейшего выздоровления пострадавшим в Магнитогорске
В Магнитогорске демонтированы опасные нависающие конструкции

- От жителей республики Ингушетия и от себя лично выражаю соболезнования губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и жителям Магнитогорска в связи с трагедией, унесшей жизни людей. - сказал глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров. - В многоквартирном доме произошел взрыв газа, есть пострадавшие и погибшие. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Родным и близким погибших, терпения и сил.

Глава Крыма Сергей Аксенов также выразил соболезнования жителям Магнитогорска в связи со страшной трагедией.

- Потрясен страшной трагедией в Магнитогорске. От имени всех крымчан выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Крым готов оказать Магнитогорску необходимую помощь, - отметил Аксенов.

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