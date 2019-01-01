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01.01.2019,  
13:27
Текст:  Антон Валагин

Под Астраханью испытают новейшее оружие России

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Фото: Минобороны РФ/РИА Новости

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области в 2019 году будет испытано около 200 образцов новейшего российского вооружения.

Фото: YouTube
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- Это соизмеримо с показателями 2018 года и в полтора раза больше, чем в 2017 и предыдущих годах, - сообщили ТАСС в Минобороны РФ. Lиапазон испытательных тем в ближайшие два года значительно расширится - это связано с реализацией Госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы, подчеркнули военные.

Приоритетными направлениями работы полигона в 2019 году станут защита военных объектов и техники от систем разведки и наведения высокоточного оружия, развитие испытательного оборудования для перспективных образцов вооружения.

Капустин Яр - старейший полигон России, предназначенный для испытаний баллистических, тактических и зенитных ракет, других систем вооружений. Полигон занимает площадь в 9 миллионов гектаров, его объекты находятся в четырех регионах РФ и пяти областях Казастана.

Уникальная испытательная трасса Капустин Яр - Балхаш позволяет тестировать средства противоракетной обороны.

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