Для пострадавших магнитогорцев открыт пункт гуманитарной помощи

В Магнитогорске организована работа пункта выдачи гуманитарной помощи пострадавшим от взрыва жителям дома 164 по проспекту Карла Маркса. Для них собрано все необходимое, сообщили во вторник в городской администрации.

- Всем пострадавшим необходимо обращаться в кабинет №2 школы №14, расположенной по адресу: улица Галиуллина, 11/3, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Волонтеры будут принимать пострадавших ежедневно с 08.00 до 20:00.

В специальном видеообращении губернатор Борис Дубровский поблагодарил южноуральцев за лучшие качества, проявленные ими с первых минут трагедии. Простые люди несли к месту трагедии купленные для новогодних столов продукты, теплые вещи, средства гигиены, предлагали пострадавшим свое жилье.

- В короткие сроки было собрано все необходимое - в несколько раз больше, чем требовалось, - отметил в своем заявлении Дубровский.

На месте аварийно-спасательных работ продолжает работать полевая кухня, развернутая местной епархией. Члены молодежного совета и добровольцы организовали горячее питание для спасателей, полицейских и волонтеров.

В пункте гуманитарной помощи постоянно дежурят три священника и волонтеры, занимающиеся сортировкой пожертвований.

В соцсетях распространяются листовки с фотографиями пропавших жителей дома с просьбой сообщить информацию об их местонахождении на случай, если в момент трагедии они находились вне стен разрушенного подъезда.