Жители Магнитогорска осудили новогодние фейерверки

Магнитогорск тяжело переживает трагедию семей из пострадавшего от взрыва жилого дома. 1 января в интернете появились видео новогодних фейерверков, пущенных недалеко от места ЧП. Их горячо осуждают пользователи соцсетей.

"Устроили пир во время чумы! - пишут возмущенные горожане. - Один праздник, могли бы и пропустить. Бездушие Ваше не останется незамеченным. Когда у Вас случится горе, не кричите: "Господи, за что!" Ведь четко и ясно всех просили отказаться от фейерверков! Там лишнее движение боятся сделать чтоб дальше все не разрушилось, чтоб вытащить и живых и погибших".

- Это просто нелюди, которые нарубились салатами и забыли о тех, кто стоит сейчас возле этого дома и в ожидании чуда надеется на спасателей, - сообщил один из очевидцев спасатльных работ Александр Саакян. - И как этим людям обидно за все, за эти хлопки разноцветные!

В ГУ МЧС региона подтвердили, что просили горожан воздержаться от праздничных салютов в Новогоднюю ночь. И не только по этическим соображениям. Каждый час во время разбора завалов спасатели устраивали "минуту тишины", чтобы иметь возможность искать уцелевших.

- Работы не прекращались ни на минуту - сообщили в ведомстве. - Сейчас формат и методика проведения аварийно-спасательных работ изменены. Проводится демонтаж нависающих конструкций.

Речь идет о нависших над местом проведения работ плитах перекрытий. Их нужно убрать, чтобы снять риск травмирования сотрудников МЧС.