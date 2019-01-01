В ФРГ водитель "охотился" на людей на автомобиле, четверо пострадали

Мужчина умышленно наехал на группу людей на западе ФРГ, пострадали четыре человека. При задержании из высказываний преступника стало ясно, что он придерживается ксенофобских взглядов.

Как сообщили журналистам в полиции Мюнстера, в новогоднюю ночь 50-летний водитель "охотился" на людей: несколько раз попытался наехать на прохожих в разных местах. В городе Боттроп на западе Германии он направил автомобиль на пешехода, но тому удалось избежать наезда. Затем на одной из центральных площадей он врезался в группу людей, пострадали выходцы из Сирии и Афганистана. В Эссене злоумышленник пытался направить автомобиль на людей, стоявших на остановке общественного транспорта, после чего был задержан. У полиции есть данные, что мужчина страдает психическим заболеванием. Мотивом его действий, предположительно, была ксенофобия.

Напомним, что 20 декабря прошлого года в немецком городе Реклингхаузен автомобиль въехал в толпу людей на автобусной остановке. Один человек погиб, шесть получили ранения. Наезды на толпу на транспортных средствах становятся все более распространенными. Одно из наиболее громких преступлений такого рода в Германии произошло в конце декабря 2016 года на берлинской площади Брайтшайдплатц, когда на посетителей рождественской ярмарки наехал грузовик. Жертвами стали 12 человек, 48 получили ранения. Власти Германии официально признали это терактом.