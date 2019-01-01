В Москве представлен макет главного храма Вооруженных сил

В течение новогодних праздников любой посетитель парка "Патриот" в подмосковной Кубинке сможет увидеть макет главного храма Вооруженных сил и составить свое мнение о будущем армейском святилище.

Напомним, возведение храма началось по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу. Большое строительство уже идет. Планируется, что храм откроется в парке "Патриот" в день 75-летия Победы: 9 мая 2020 года.

"На территории храмового комплекса будет возведен универсальный мультимедийный музейно-выставочный комплекс "Духовное воинство России", - рассказывают в военном ведомстве. - Посетители погрузятся в трехмерные исторические реконструкции, проецируемые на стены залов, благодаря технологиям виртуальной реальности перенесутся на лед Чудского озера в гущу Ледового побоища, побывают в кабине самолета, станут участником Керченского морского сражения, ознакомятся с галереей героев "Милосердие", а также смогут посмотреть фильм в панорамном кинотеатре".

Каждый из боковых приделов храма будет посвящен какому-нибудь святому - покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных Сил России. Например, будет придел Святого Илии Пророка, покровителя ВКС и ВДВ России. Еще один придел будет посвящен Св. Варваре Великомученице, покровительнице РВСН.

Ступени главного храма планируется отлить из переплавленного трофейного оружия Великой Отечественной войны. Об этом сообщил недавно глава военного ведомства. Как пояснили затем в министерстве обороны, речь идёт о стрелковом оружии вермахта, боеприпасах и отдельных элементах артиллерийского и бронетанкового вооружения. По словам представителей ведомства, "никакой уникальности, исторической, а теперь уже и военной ценности в них нет".

Строится храм за счет общественных пожертвований. На счета благотворительного фонда "Воскресение", собирающего пожертвования на строительство храма, уже переведено более 1,9 миллиарда рублей.

В предновогодние дни в некоторых СМИ появились сообщения о сокращении дополнительных выплат военнослужащим псковского гарнизона из-за якобы строительства главного храма Вооруженных сил. В военном ведомстве опровергли эти заявления.

"Информация о якобы сокращении дополнительных выплат военнослужащим псковского гарнизона из-за якобы перечисления денежных средств на строительство главного храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне является не первым фейковым вбросом украинских пропагандистов", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в министерстве обороны, перевод средств, заложенных для выплат денежного довольствия, на иные цели технически невозможен. "Жертвование средств на возведение главного храма ВС РФ в честь победы в Великой Отечественной войне осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими", - утверждают в военном ведомстве.

Всего на данный момент в списках благотворительного фонда более 47 тысяч жертвователей. В том числе есть целые части, например 11 отдельная штурмовая бригада, дислоцирующаяся в Улан-Удэ. Или 144 мотострелковая дивизия. И так далее. Но в основном в списках обычные граждане, как военнослужащие, так и гражданские.

"Хорошо, что мы вместе делаем общее нужное дело. В России давней традицией было возведение церквей, часовен, храмов в память о воинах-героях, которыми гордились, гордятся и будут гордиться многие поколения. И этот, именно военный, храм станет не только главным символом единства армии и народов России, но и особой, сердечной памятью о тех, кто, не жалея своей жизни, приближал нашу общую Победу в Великой Отечественной войне", - говорит сержант Андрей Машкин, инструктор по вождению батальона обеспечения учебного процесса.