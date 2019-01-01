В Сиднее по ошибке поздравили "С Новым 2018 годом"

Организаторы красочного шоу и фейерверка в австралийском Сиднее ошиблись, поздравив всех в полночь с наступлением "Нового 2018 года". Менеджеры мероприятия извинились, попросив всех отнестись с юмором и сохранив хорошее праздничное настроение.

Инцидент произошел во время фейерверка, посмотреть на который в Сиднейском заливе собрались, согласно оценкам организаторов, более миллиона человек. Во время красочного пиротехнического шоу, в ходе которого было запущено около восьми с половиной тонн различных петард, ракет и хлопушек общей стоимостью почти в шесть миллионов долларов, на колоннах знаменитого моста Харбор-Бридж появилась лазерно-световая надпись "Happy New Year 2018!" - "Счастливого Нового 2018 года!". Многие зрители заметили эту ошибку и выложили фотографии в соцсетях, сопроводив шутливыми высказываниями типа "Возвращаемся в прошлое!"

Главный продюсер шоу, которое, кстати, приносит в экономику города благодаря притоку туристов более 130 миллионов долларов, Анна Мак-Инерни признала, что она и ее коллеги "отнюдь не рады" ошибке, но довольны, что люди отнеслись к этому с юмором.

"Мероприятие подобного масштаба готовится 15 месяцев. Это безусловно была ошибка. Мы подтверждаем, что наступил 2019 год". - заявила она. Она призвала всех сохранять хорошее праздничное настроение и не вспоминать о досадном казусе.

Ради справедливости следует признать, что красочных световых изображений с посланиями было несколько и на остальных наступивший год был указан верно - 2019.