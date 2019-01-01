Видео: Индийские женщины выстроили живую стену длиной 620 км

В Индии женщинам города Керала удалось провести одну из самых масштабных акций в истории. Они смогли выстроить живую стену длиной 620 км, которая протянулась между городами Касарагод и Тирувамантапурам. В "строительстве" участвовали по разным данным от 3 до 5 млн индианок, в том числе политиков и артисток. Многие специально для этого приехали в Кералу из других городов.

Как отмечает ТАСС, поводом для проведения акции стал запрет женщинам в возрасте от 10 до 50 лет посещать храм бога Айяппана в Керале. Хотя судебные власти страны сняли это ограничение, до сих пор ни одна индианка в культовое сооружение не попала, поскольку пытающихся сделать это паломники-мужчины забрасывают камнями и избивают палками.

"Цель сегодняшнего формирование женской стены - укрепления гендерного равенства. Женщины больше не должны сталкиваться с темными сторонами жизни", - приводит агентство заявление активистки-коммунистки Бринды Карат.