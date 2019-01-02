Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем обозревателя "Российской газеты"

В своем поздравлении глава правительства отметил, что Кичин - один из тех, кто помогает открывать в современном кинематографе яркие звезды.
"Именно поэтому ваши замечательные статьи и рецензии печатаются в наиболее авторитетных изданиях страны, всегда вызывают большой интерес у читателей", - говорится в правительственной телеграмме, полученной кинокритиком.
Медведев также подчеркнул заслуги Кичина в появлении в России первого ежегодного онлайн-фестиваля "Дубль дв@", "который помог выйти на экран многим игровым, документальным и анимационным фильмам".
"В интернете, на страницах газет и в книгах вы ведете профессиональный, подробный, серьезный разговор не только о кинематографе, но и о самых острых проблемах общества, о культуре и истории", - отметил Дмитрий Медведев в поздравлении.
Глава правительства также пожелал кинокритику "здоровья, успехов и всего наилучшего".
Валерий Кичин - лауреат профессиональных премий Союза театральных деятелей и Союза кинематографистов СССР, заслуженный работник культуры РФ.
31 декабря 2018 года Валерию Семеновичу исполнилось 80 лет.