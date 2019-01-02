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Рубрика: Спорт

На "Зимнюю классику" НХЛ пришли больше 76 тысяч зрителей

Текст: Илья Зубко

Матч "Зимней классики" Национальной хоккейной лиги, традиционно проводящийся 1 января на открытом воздухе, в этом году превзошел по посещаемости большинство подобных поединков. Игру между "Чикаго" и "Бостоном", завершившейся победой последних со счетом 4:2, живьем посмотрели 76 126 человек.

Фото: Крис Бэрри/РИА Новости
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Встреча формально являлась домашней для "Чикаго". Но в реальности болельщикам обеих команд пришлось проехать не одну сотню километров на автомобилях, чтобы добраться до "Нотр Дам Стэдиум" - университетской арены на севере штата Иллинойс, расположенной в городе Нотр Дам. Вместимость стадиона после очередной реконструкции составляет 77 622 человека. Аудитория "зимней классики" составила, по официальным данным, 76126 человек. То есть до аншлага не хватило совсем чуть-чуть.

Отметим, что матч стал самым посещаемым за всю историю "Чикаго Блэкхоукс". Также это второй показатель в истории НХЛ. Абсолютный рекорд установили в 2014 году "Детройт" и "Торонто", сыгравшие в Мичигане. Этот матч посмотрел живьем 105 491 зритель. Следующая "Зимняя классика" пройдет 1 января 2020 года в Техасе на стадионе "Коттон Боул". Соперник клуба "Даллас Старз", который станет хозяином матча, будет определен позднее. Арена, кстати, вмещает 92 100 человек, так что нынешняя "классика" рискует уже через год переместиться со второго на третье место в списке самых-самых.  

Матч "Русской классики" ВХЛ завершился серией буллитов
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