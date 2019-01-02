Пять россиян вошли в топ-100 вратарей за всю историю НХЛ

Авторитетное хоккейное издание Hockey news опубликовало свою версию топ-100 вратарей за всю историю Национальной хоккейной лиги.

В престижный список вошли пять россиян. Лучший из них, голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский занял 46-е место. Напомним, Бобровский дважды завоевывал "Везина Трофи", приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Он единственный из россиян, кому доставалась эта награда. На 54-м месте - Евгений Набоков, являющийся рекордсменом "Сан-Хосе" по целому ряду показателей и входящий в 20-ку лучших голкиперов за всю историю НХЛ по количеству побед и сухих матчей.

На две строчки ниже расположился Николай Хабибуллин, который в составе "Тампы" стал первым российским вратарем, сумевшим выиграть Кубок Стэнли (2004).

На 92-м месте обладатель Кубка Стэнли в составе "Анахайма" Илья Брызгалов, а на 95-м - Семен Варламов, выступающий за "Колорадо".

Отметим, что первое место в рейтинге занял канадец Терри Савчук. Выше всех среди европейцев, на пятом месте, оказался чех Доминик Гашек.