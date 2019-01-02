Под Брянском трое детей погибли при пожаре

В Брянской области возбуждено уголовное дело о гибели трех детей на пожаре, сообщили в региональном управлении СКР.

Сообщение о возгорании в поселке Бережок поступило к спасателям в 22.56. Через восемь минут на место происшествия прибыли два пожарных расчета. В Бережке загорелся жилой дом площадью 45 квадратных метров. К приезду пожарных строение горело по всей площади. Борьба с огнем заняла у спасателей полтора часа. При разборе завалов сотрудники МЧС нашли тела мертвых детей.

- В сгоревшем доме жила многодетная семья. Трое детей погибли, их родители и двухлетняя сестра находятся в больнице. Следователи выясняют все обстоятельство происшедшего. В рамках расследования будут проведены необходимые экспертизы с целью установления причин пожара и гибели людей, - рассказал представитель управления СКР по Брянской области Сергей Цыганок.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти двум и более лицам по неосторожности).