Президент поручил разобраться с проблемными объектами во Владивостоке

Большая часть поручений, которые президент дал по итогам большой пресс-конференции, касаются Приморья, а точнее - новой столицы Дальнего Востока.

Глава государства поручил Министерству спорта рассмотреть совместно с администрацией Приморского края вопрос о причинах прекращения строительства спорткомплекса во Владивостоке, а также о целесообразности завершения строительства и ввода его в эксплуатацию.

Министерству просвещения совместно с администрацией Приморского края поручено рассмотреть вопрос о причинах прекращения деятельности средней школы № 55 Владивостока.

Еще Владимир Путин дал указание Генпрокуратуре проверить соблюдение требований законодательства в части охраны и защиты лесов при строительстве коттеджей в микрорайоне Снеговая Падь Владивостока.