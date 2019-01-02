При пожаре в чукотском селе погибли пять человек

Следственное управление СК по Чукотке проводит проверку по факту гибели людей в одном из отдаленных населенных пунктов округа.

31 декабря в селе Янкакыннот Провиденского района произошел пожар в квартире деревянного барака. Дом, в котором располагаются две квартиры, отапливается с помощью печки.

"В результате пожара пять человек погибли, в том числе двое детей. Еще один ребенок госпитализирован, его состояние медиками оценивается как тяжелое", - сообщает пресс-служба регионального СК.

Площадь возгорания составила 168 "квадратов". Причина пожара устанавливается.

Решается вопрос о вылете оперативно-следственной группы на место ЧП.