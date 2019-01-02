Пропажей рыбаков в Хабаровском крае заинтересовался СК

В следственном управлении СКР по Хабаровскому краю начали доследственную проверку по факту пропажи четверых рыбаков.

Напомним, 29 декабря мужчины 1967,1967, 1977,1984 годов рождения выехали из поселка Де-Кастри Ульчского района на личном автомобиле на рыбалку и с тех пор не выходили на связь. По одной из версий, они направились к бухте Тигиль. Есть предположение, что рыбаки провалились под лед.

"По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведутся масштабные поисковые мероприятия с целью установления местонахождения мужчин", - сообщает пресс-служба следкома.