В Приморье из горящей многоэтажки эвакуировали более 60 человек

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме Владивостока в ночь на среду. Об этом сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

Возгорание случилось в многоэтажке на Окатовой 16. Горели полы коридора и двух квартир на втором этаже. Огонь мог быстро перекинуться на соседние комнаты, но из-за сильного задымления люди не могли самостоятельно покинуть квартиры.

"Пожарные пробились к отрезанным дымом и огнем квартирам и приступили к эвакуации жильцов. При помощи комплектов защиты органов дыхания из здания было эвакуировано 62 человека", - говорится на сайте ведомства.

Примерно через два часа после вызова брандмейстерам удалось справиться с пожаром. Огонь охватил 70 квадратных метров помещения.

Никто из жильцов дома не пострадал.