В Приморье в ДТП погибли три человека

Смертельная авария произошла в Приморском крае в первый день нового года, сообщает пресс-служба ОМВД по Хасанскому району.

Toyota Vitz двигалась со стороны села Цуканово в сторону села Краскино. На третьем километре дороги 34-летний водитель не справился с управлением и на повороте вылетел в кювет.

На место аварии быстро прибыли полицейские и бригада "скорой". Однако помощь медиков уже не понадобилась: водитель и двое пассажиров погибли.

Отмечается, что ДТП произошло в темное время суток, на участке с асфальтобетонным покрытием.

По факту аварии проводится доследственная проверка.