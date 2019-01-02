В Кузбассе "новогодним" малышам вручат премии и медали

В Кузбассе 44 малыша, рожденных в первый день нового года, будут награждены денежными премиями и памятными медальонами.

- За праздничные сутки кузбасские медики приняли роды у 43 женщин. В том числе, в Новокузнецком перинатальном центре на свет появилась двойня, - сообщает департамент охраны здоровья населения Кемеровской области. - Лидирует по числу рожденных в "новогодние сутки" детей Кемерово - здесь мамами стали 12 женщин. Мальчиков в праздничные сутки появилось больше - 25. Девочек родилось 19.

По традиции малышам, которые появились на свет 1 января, вручат медальон "Рожденному на Земле Кузнецкой". Памятный знак изготовлен из серебра высшей пробы. На главной стороне медальона изображены контур и герб Кемеровской области, на оборотной стороне - мать и младенец. К медальону прилагается сертификат. А мамам "новогодних" новорожденных полагается вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

Как отмечается, в прошлом году в Новый год в Кузбассе родилось 45 малышей. А самым удачным для края оказался 2016 год - в его первый день в Кузбассе появилось на свет 82 ребенка: 36 мальчиков и 46 девочек.