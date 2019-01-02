В Омске мать забыла дочку в маршрутном такси

Омские полицейские вернули родителям девочку, которую забыли в маршрутке 1 января.

С заявлением о пропаже ребенка в полицию обратилась 40-летняя жительница поселка Шербакуль. Как выяснилось, она приехала в Омск на новогодние праздники с дочками 3 и 8 лет.

- На остановке общественного транспорта "Площадь Ленина" она зашла в маршрутный микроавтобус. Но, как оказалось, он следовал в противоположном направлении, - сообщает УМВД России по Омской области. - Сельчанка с младшей дочерью на руках поспешила выйти, позвав старшую за собой, но девочка не заметила этого и осталась в салоне.

Уже на улице мать обнаружила, что дочь уехала в маршрутке в неизвестном направлении. Сельчанка не запомнила ни номер микроавтобуса, ни куда он следовал. Прохожие посоветовали матери не паниковать, а немедленно обратиться за помощью в полицию.

Полицейские выехали на конечные остановки общественного транспорта. Вскоре поступила информация о том, что ребенок обнаружен в микроавтобусе, следовавшем в районе СК "Арена-Омск". Потерявшуюся девочку вернули родителям.