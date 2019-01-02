На Кубани в ДТП с двумя авто погибли два человека

В Краснодарском крае столкновение двух автомобилей привело к смерти двоих человек. Еще трое с травмами были госпитализированы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел недалеко от краевой столицы на втором километре автодороги Темрюк - Краснодар - Кропоткин. Водитель автомобиля ВАЗ 2107 в момент разворота столкнулся с легковой Audi.

- В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ от полученных травм скончались на месте, ещё 3-ое человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, - говорится в сообщении.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Выясняются причины трагедии.