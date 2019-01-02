В Заполярье при сходе лавины погибла лыжница

Следком Заполярья завершил осмотр места схода снежной лавины в Хибинах. Опрошены все свидетели этого чрезвычайного происшествия, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК по Мурманской области Ксения Кошелюк.

По предварительной версии, трое лыжников поднялись на подъемнике на оборудованный склон горнолыжного учебно-спортивного комплекса "Кукисвумчорр". Двое из них решили спуститься по необорудованному склону и вышли за предупредительные аншлаги, что является грубым нарушением требований безопасности. Их действия, по мнению ведомства, и спровоцировали сход лавины. Лыжники оказались под снегом.

Мужчина, 1985 года рождения, сам выбрался из завала. А вот девушку, 1991 года рождения, искали десятки спасателей. Чуть ранее даже появилась информация, что она жива. Но, к сожалению, информация не подтвердилась. Спасатели нашли тело девушки. Оба лыжника - жители Санкт-Петербурга.

Назначены все необходимые экспертизы для выяснения причин смерти девушки. Проверку начала и региональная прокуратура.