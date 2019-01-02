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02.01.2019 20:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Заполярье при сходе лавины погибла лыжница

Текст: Светлана Цыганкова (Мурманская область)

Следком Заполярья завершил осмотр места схода снежной лавины в Хибинах. Опрошены все свидетели этого чрезвычайного происшествия, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК по Мурманской области Ксения Кошелюк.

Фото: depositphotos.com
Найден еще один пострадавший при сходе лавины в Хабаровском крае

По предварительной версии, трое лыжников поднялись на подъемнике на оборудованный склон горнолыжного учебно-спортивного комплекса "Кукисвумчорр". Двое из них решили спуститься по необорудованному склону и вышли за предупредительные аншлаги, что является грубым нарушением требований безопасности. Их действия, по мнению ведомства, и спровоцировали сход лавины. Лыжники оказались под снегом.

Мужчина, 1985 года рождения, сам выбрался из завала. А вот девушку, 1991 года рождения, искали десятки спасателей. Чуть ранее даже появилась информация, что она жива. Но, к сожалению, информация не подтвердилась. Спасатели нашли тело девушки. Оба лыжника - жители Санкт-Петербурга.

Назначены все необходимые экспертизы для выяснения причин смерти девушки. Проверку начала и региональная прокуратура.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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