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02.01.2019,  
09:40
Текст:  Николай Грищенко

Дерево раздора: как новая Корейская война едва не началась из-за тополя

Конфликт на границе между Северной и Южной Кореей летом 1976 года, в котором погибли двое американских офицеров, едва не стал началом новой войны. К счастью, участники инцидента ограничились демонстрацией силы и политическими демаршами. Началась же "игра мышцами" из-за тополя на нейтральной полосе.
Фото: Wayne Johnson / wikipedia.org Военные инженеры США обрезают тополь. Фото: Wayne Johnson / wikipedia.org
Военные инженеры США обрезают тополь. Фото: Wayne Johnson / wikipedia.org

Как пишет американское издание We Are The Mighty, 18 августа 1976 года группа южнокорейских солдат под командованием капитана Артура Бонифаса и лейтенанта Марка Барретта вошла в Корейскую демилитаризованную зону, чтобы обрезать ветви тополя. Дерево высотой около 31 метра перекрывало сектор обзора между контрольными пунктами.

Фото: РИА Новости
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Когда солдаты принялись за дело, то появился северокорейский лейтенант Пак Чул по прозвищу "Бульдог". Он потребовал от американских офицеров прекратить рубить дерево, посаженное, по его словам, самим Ким Ир Сеном. Однако капитан Бонифас демонстративно отказался от переговоров и приказал солдатам продолжать работу.

Пренебрежительное отношение к пограничникам Северной Кореи обернулось трагедией. Лейтенант Пак Чул затребовал помощь, и к месту ЧП подъехал грузовик с 20 солдатами с деревянными дубинками и топорами. Они набросились на своих противников. Вооруженные топорами военные Южной Кореии в панике бежали и бросили на произвол судьбы американских офицеров. Капитан Бонифас был убит на месте, а лейтенант Барретт упал в овраг. С наблюдательного пункта военные США могли только видеть, как в течении 90 минут северокорейские пограничники по очереди входили в овраг с топором. Отправленная туда поисковая группа обнаружила изрубленного топорами Барретта, который умер по дороге в больницу в Сеуле.

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
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Лидер Северной Кореи, выступая на конференции неприсоединившихся наций в Шри-Ланке, обвинил США в агрессии, так как они заранее не согласовали рубку деревьев."14 хулиганов с топорами", заявил он, напали на пограничников КНДР, и те были вынуждены защищаться.

Президент США Джералд Форд также распорядился не оставлять инцидент безнаказанным, и через три дня, 21 августа, состоялась крупномасштабная военная операция "Поль Баньян". Она была названа в честь американского сказочного гиганта-дровосека. Для того, чтобы срубить одно единственное дерево потребовалось 23 броневика и автомобиля, а в группу поддержки 16 саперов входили части спецназа Южной Кореи.

"В районе операции также находились 20 вертолетов, а над головой пролетали бомбардировщики B-52 Stratofortress. Бомбардировщики сопровождались истребителями F-4 Phantom II, южнокорейскими F-5 и F-86, а также рядом бомбардировщиков F-111. В Японское море вошел авианосец Midway", - сообщает издание.

К месту инцидента прибыли около 200 северокорейских пограничников, но они не могли помешать срубить злополучный тополь. Обрубок ствола дерева простоял до 1987 года. После чего на этом месте был установлен мемориальный знак в честь двух погибших американцев.

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