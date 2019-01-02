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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В горах Сочи выступят Шнур, Гагарина и Елка

Текст: Роман Кияшко (Краснодарский край)

В новогодние праздники в горах Сочи пройдет музыкальный фестиваль. Концертной площадкой для музыкантов станет многофункциональный концертный комплекс "Роха Хутор".

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
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По данным администрации города Сочи, Live Fest 2019 пройдет с 4 по 7 января. В первый день главным исполнителем станет Сергей Шнуров и группировка "Ленинград". 5 января сольный концерт даст Полина Гагарина.

Накануне Рождества, 6 января, на сцену поднимутся Юлианна Караулова, Burito, Елка, Анна Плетнева и другие популярные исполнители. Среди них и Гагарина с "Ленинградом".

В последний день, 7 января, главную сцену Live Fest займут представители рэпа и хип-хопа. В программе Urban Style примут участие Maruv, Лена Темникова, Матранг, Мари Краймбрери, Рем Дигга, Cygo, Леша Свик и другие.

Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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