Родители спасенного 11-месячного мальчика обратились за новыми паспортами

В Магнитогорский отдел по вопросам миграции ГУ МВД области за новыми паспортами обратились 11 пострадавших от взрыва в жилом доме. В том числе родители спасенного при разборе завалов младенца, сообщили в среду в ГУ МВД региона.

- Первые обращения от жильцов пострадавшего дома поступили 1 января. Среди них родители спасенного из-под завалов 10-месячного ребенка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. - Сейчас отец получил новые документы и планирует вылететь в Москву к сыну. Находящейся в Москве маме малыша представлена возможность обратиться в столичное подразделение по вопросам миграции, - отметили в пресс-службе полицейского главка региона.

В ГУ МВД отметили, что восстановление утраченных документов проводится бесплатно и в кратчайшие сроки. Пострадавших жильцов ждут по адресу: проспект Карла Маркса, 168. Контактные телефоны: 8-999-371-00-91; 8-999-371-00-92; 8-999-371-00-85. Телефон управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области: 8-999-371-26-80.