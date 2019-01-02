В Магнитогорске остается неопознанным тело погибшей девочки

В Магнитогорске идет опознание тел погибших в завалах рухнувшего подъезда жилого дома. 14 из 21 жертв уже опознали. Тело трехлетнего ребенка - нет.

Сегодня в завалах разрушенного взрывом газа подъезда нашли бездыханное тело трехлетней девочки. К настоящему моменту опознали 14 погибших, тело ребенка до сих пор тело остается неопознанным. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на городское управление социальной защиты и детского омбудсмена в Челябинской области Ирину Буторину.

По данным уполномоченного по правам ребенка, остается неизвестной судьба еще пятерых детей, которые могли оказаться под завалами.