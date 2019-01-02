Россиянин Кучеров признан игроком месяца в НХЛ

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров стал игроком месяца по итогам декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

За отчетный период Кучеров набрал 30 (9+21) очков в 14 играх. Оказалось, что Никита - всего лишь 11-й игрок с сезона 1988/1989, сумевший набрать столько баллов в течение месяца. До него это удавалось Марио Лемье (11 раз), Уэйну Гретцки (6), Яромиру Ягру (3), Пэту Лафонтену, Адаму Оутсу, Стиву Айзерману, Берни Николсу (все - по 2), а также Люку Робитайлу, Бретту Халлу и Павлу Буре.

Кроме того, россиянин обновил клубный рекорд "Тампы" по результативности за месяц. А всего у Кучерова 65 очков, с которыми он возглавляет список бомбардиров текущей "регулярки".

Титул второй звезды месяца получил форвард "Калгари" Джонни Годро, набравший 26 (11+15) очков в 14 матчах, а замкнул тройку лучших центральный нападающий "Эдмонтона" Конор Макдэвид с 24 (8+16) баллами в 13 играх.