Шесть человек погибли при аварии поезда на мосту в Дании

Шесть человек, по последним данным, стали жертвами аварии поезда на мосту через один из крупнейших проливов Дании - Большой Бельт. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на датскую железнодорожную компанию DSB.

Как сообщает агентство, из-за сильного шторма доступ спасательных служб к месту катастрофы на мосту, соединяющем острова Зеландия и Фюн, затруднен. Большой Бельт - третий в мире по длине пролета висячий мост, строившийся с 1988 по 1998 гг. Параллельно ему тянется железнодорожный тоннель длиной 8024 метра.

Известно, что пассажирский поезд, следовавший в Копенгаген, был задет элементами товарного состава. В настоящее время мост закрыт как для железнодорожного, так и для автомобильного движения.