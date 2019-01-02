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Рубрика: В мире

Тереза Мэй готовит экстренное заседание по Brexit

Текст: Екатерина Забродина

Ожидается, что в среду премьер Британии Тереза Мэй может провести экстренное совещание кабинета министров, чтобы обсудить с коллегами предстоящие дебаты в парламенте по соглашению с ЕС.

Фото: REUTERS/Janis Laizans
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На Даунинг-стрит всерьез рассматривают сценарий "жесткого Brexit" на случай, если Палата общин все-таки не поддержит сделку между Лондоном и Брюсселем. Об этом сообщает The Financial Times.

Издание напоминает, что очередные парламентские слушания должны состояться на следующей неделе. Напомним, что голосование про проекту соглашения должно было состояться 10 декабря 2018 года, однако Мэй его отменила. Тогда парламентарии-оппоненты премьера подняли вопрос о вотуме недоверия Терезе Мэй, которая в итоге сохранила свой пост.

Напомним, что выход Соединенного королевства из состава ЕС состоится 29 марта 2019 года.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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