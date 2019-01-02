В горах Кореи произошел сильный пожар

В уезде Сомен южнокорейской провинции Канвон, что на востоке страны, в горном районе вспыхнул крупный пожар. Огонь стал подбираться вплотную к деревням, что заставило власти эвакуировать около трехсот человек. На борьбу с огнем были мобилизованы около 1600 пожарных и военных, 24 вертолета и около 80 машин.

Из-за сильного ветра и сухой погоды долгое время пожарные не могли остановить распространение пламени. Работы затрудняла и горная местность. В общей сложности выгорело более 20 гектаров лесных массивов. В конце концов после 20-часовых усилий огонь удалось локализовать. В настоящий момент специалисты ликвидируют оставшиеся очаги возгорания, а эвакуированным людям разрешили вернуться в места постоянного проживания. К счастью, обошлось без человеческих жертв и порчи имущества и жилья.

Эксперты же предупреждают, что огонь может вспыхнуть снова практически в любой точке страны. В настоящий момент в Корее установилась морозная и очень сухая погода. Осадков почти нет и в ближайшие дни не предвидится.