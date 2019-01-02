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02.01.2019,  
15:59
Текст:  Светлана Цыганкова

Вьетнам получил первую партию танков Т-90С

Во Вьетнам доставили первую партию танков Т-90С. Фотографии боевой техники в порту появились в Сети.

Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости
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Танки Т-90С доставили из Российской Федерации во Вьетнам морским путем. Всего 32 бронемашины. Их выгрузили в одном из вьетнамских портов. Как предполагает bmpd, скорее всего, их выпустили на заводе в конце 2018 года.

Кстати, в публичном годовом отчете научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" за 2016 год сообщалось, что в 2017 году предприятие будет запущено выполнение контракта с заказчиком "704" - Вьетнам на поставку 64 танков Т-90С/СК.

Т-90С - это экспортный вариант российского танка Т-90. На бронемашине отсутствуют прожекторы ОТШУ "Штора", но установлены дополнительные блоки защиты. Т-90СК - командирский вариант Т-90С, с дополнительным связным и навигационным оборудованием.

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