Эксперт объяснил важность миссии китайского аппарата на Луне

Глава Института Космической политики Иван Моисеев назвал посадку китайского аппарата "Чанъэ-4" большим космическим событием, которое войдет в итоги 2019 года.
В интервью RT он пояснил, что изучение Луны является "перспективным и важным направлением", так как полюса и обратная сторона спутника Земли исследованы мало. Как следствие - Луна представляет большой научный интерес.
По словам Моисеева, к концу века на Луне предполагается добывать ракетное топливо и материалы для тяжелых конструкций, "поэтому многие страны смотрят на нее с большим интересом и готовятся к следующим миссиям".
3 января китайский зонд "Чанъэ-4" успешно прилунился в координатах 177,6 градуса восточной долготы и 45,5 градуса южной широты, после чего прислал снимки с поверхности.
What does the far side of the moon look like?— XHscitech (@XHscitech) 3 января 2019 г.
China's Chang'e-4 probe gives you the answer.
It landed on the never-visible side of the moon Jan. 3 https://t.co/LTvlaS5HNf pic.twitter.com/Ibb8yIARLU