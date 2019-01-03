Эксперт объяснил важность миссии китайского аппарата на Луне

Глава Института Космической политики Иван Моисеев назвал посадку китайского аппарата "Чанъэ-4" большим космическим событием, которое войдет в итоги 2019 года.

В интервью RT он пояснил, что изучение Луны является "перспективным и важным направлением", так как полюса и обратная сторона спутника Земли исследованы мало. Как следствие - Луна представляет большой научный интерес.

По словам Моисеева, к концу века на Луне предполагается добывать ракетное топливо и материалы для тяжелых конструкций, "поэтому многие страны смотрят на нее с большим интересом и готовятся к следующим миссиям".

3 января китайский зонд "Чанъэ-4" успешно прилунился в координатах 177,6 градуса восточной долготы и 45,5 градуса южной широты, после чего прислал снимки с поверхности.