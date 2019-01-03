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03.01.2019 14:00
Рубрика: Общество

Физики заявили о существовании дополнительного измерения

Текст: Денис Передельский
Фото: Suvendu Giri / Uppsala universitet Фото: Suvendu Giri / Uppsala universitet
Фото: Suvendu Giri / Uppsala universitet

Ученые из Уппсальского университета (Швеция) представили новую модель расширения Вселенной, которая предполагает существование дополнительного измерения.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Работа опубликована в журнале Physical Review Letters, а сжато о ней рассказывается на сайте университета. Предложенная модель, по мнению авторов, поможет объяснить природу таинственной темной материи.

Исследования последних 20 лет доказали, что Вселенная постоянно расширяется, причем скорость данного процесса возрастает. Найти объяснение этому феномену пока не удалось. Новая модель призвана помочь сделать это.

Шведские физики считают, что наша Вселенная находится на границе, то есть на поверхности пузыря. Он расширяется во все стороны в дополнительное измерение. Механика процесса объясняется свойствами темной материи, из которой состоит пузырь.

Таким образом, материя Вселенной является концами струн, которые расширяют пузырь. Существование таких структур объясняется известной теорией струн.

Авторы исследования также считают, что пузырей может быть множество, и на поверхности каждого из них расположена своя Вселенная.

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