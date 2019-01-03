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03.01.2019 11:49
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Какие научные прорывы ожидать в 2019 году

Текст: Юрий Медведев
Фото: Harold Cunningham/Getty Images Фото: Harold Cunningham/Getty Images
Фото: Harold Cunningham/Getty Images

Большой адронный коллайдер в Церне остановлен на два года, чтобы в два раза поднять его энергию, и сейчас в центре внимания ученых Международный линейный коллайдер, который займется более тщательным изучением бозона Хиггса. Его строительство должно начаться в этом году в Японии, стоимость проекта 7 миллиардов долларов. На чем еще сосредоточены усилия ученых мира и каких прорывов в науке ждать в 2019 году, по традиции дал свой прогноз один из ведущих научных журналов Nature.

В России создадут университет для обучения роботов

Многие годы внимание археологов и палеонтологов было приковано к Африке и Европе, где шел поиск следов обитания наших далеких предков. Однако в последние годы самые яркие находки были сделаны в Азии. Сейчас акцент будет сделан на Юго-Восточной Азии, где 2003 году открыли новый вид человека  - "хоббитов" с острова Флорес. Новые исследования на филиппинском острове Лузон, поселенцы которого также отличались невысоким ростом, позволят больше узнать об эволюции людей и их адаптации к окружающей среде.

Главной сенсацией уходящего года стало заявление китайского генетика Хэ Цзянькуя о рождении первых генетически отредактированных детей. Теперь ученые ждут подтверждения или опровержения этой информации. И, конечно, технология редактирования генов Crispr станет одной из главных в мировом сообществе. До сих пор эта сфера практически не регулировалась правительствами стран, но после инцидента с китайским генетиком ученые намерены разработать детальные правила работы с данной технологией.

Корабли "Союз" совершат рекордно длительные полеты к МКС

С большим интересом климатологи ждут эксперимент, который направлен на борьбу с глобальным потеплением. Ученые намерены проверить, можно ли охладить планету, сократив поступление солнечного тепла. Для этого они распылят в стратосфере мельчайшие частицы, которые будут отражать часть солнечных лучей обратно в космос. У этого проекта немало скептиков, которые считают, что вмешательство в экосистему планеты может привести к непредсказуемым последствиям.

Новых открытий ждут от крупнейшего в мире радиотелескопа, который построен в 2016 году в Китае. Он уже обнаружил более 50 новых пульсаров. Теперь телескоп начнет охоту за слабыми сигналами, которые возникают в облаках космического газа или в результате быстрых радиовспышек.

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым
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