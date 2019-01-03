"Коалиция-СВ" на испытаниях установила новый рекорд дальнобойности

Новый российский артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ" продемонстрировал на испытаниях впечатляющую дальность стрельбы.

Как сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой на информированный источник, российская самоходная гаубица может уничтожать противника на дистанции значительно больше, чем считалось ранее.

"Цели могут поражаться на дальности до 80 километров", - цитирует агентство своего собеседника.

Согласно опубликованным ранее данным считалось, что дальнобойность 152-миллиметровой самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" составляет не более 70 километров.

Также сообщается, что новый межвидовой арткомплекс "Коалиция-СВ" имеет инновационный режим стрельбы "шквал". Он позволят выпускать под разными углами несколько снарядов таким образом, чтобы они одновременно обрушивались на цель. В результате противник оказывается под массированным огневым ударом.

Напомним, ранее эксперты признали, что российская "Коалиция-СВ" попросту не оставит противнику шанса на ответный удар. Она превосходит аналоги стран НАТО по дальнобойности и скорострельности и способна наносить удары, не попадая в зону поражения вражеских орудий.