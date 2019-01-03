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03.01.2019,  
12:50
Текст:  Руслан Мельников

"Коалиция-СВ" на испытаниях установила новый рекорд дальнобойности

Новый российский артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ" продемонстрировал на испытаниях впечатляющую дальность стрельбы.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Как сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой на информированный источник, российская самоходная гаубица может уничтожать противника на дистанции значительно больше, чем считалось ранее.

Фото: РИА Новости
Появилось первое фото новой российской самоходки

"Цели могут поражаться на дальности до 80 километров", - цитирует агентство своего собеседника.

Согласно опубликованным ранее данным считалось, что дальнобойность 152-миллиметровой самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" составляет не более 70 километров.

Также сообщается, что новый межвидовой арткомплекс "Коалиция-СВ" имеет инновационный режим стрельбы "шквал". Он позволят выпускать под разными углами несколько снарядов таким образом, чтобы они одновременно обрушивались на цель. В результате противник оказывается под массированным огневым ударом.

Напомним, ранее эксперты признали, что российская "Коалиция-СВ" попросту не оставит противнику шанса на ответный удар. Она превосходит аналоги стран НАТО по дальнобойности и скорострельности и способна наносить удары, не попадая в зону поражения вражеских орудий.

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