Лукашенко: Рождественский турнир объединяет народы

Новый спортивный год для Беларуси, страны-хозяйки II летних Европейских игр, будет особенным, насыщенным яркими событиями предстоящих состязаний. Об этом заявил белорусский лидер на открытии 3 января XV Рождественского хоккейного турнира и республиканских соревнований среди детей и подростков "Золотая шайба".

Глава государства, которого цитирует его пресс-служба, напомнил, что первый матч турнира на льду был проведен 15 лет назад, дав старт доброй традиции. Этот турнир, по словам Александра Лукашенко, "демонстрирует, что спорт объединяет народы, несмотря на политические кризисы и разногласия". Он обратил внимание, что география участников турнира ежегодно расширяется, желающих приехать в РБ становится все больше. "И чтобы никого из наших друзей не обидеть, в этот раз пришлось изменить формат соревнований. В турнире примут участие уже не восемь, а двенадцать команд", - заметил президент. На лед выйдут хоккеисты из Беларуси и России, Германии и Китая, ОАЭ, Словакии, Финляндии, Чехии и Швейцарии.

Сражаться за главный приз Рождественского турнира также будут сборные Балтии, Балкан и Международной федерации хоккея. "Минский лед собирает настоящих мужчин, преданных хоккею, не только сильных духом, телом, а также искренне желающих сделать мир лучше", - заявил президент.

Он выразил особую признательность участникам турнира "за отзывчивость, доброе и внимательное отношение к детям-воспитанникам детских домов. Вы вселяете в этих ребятишек веру в людей, помогаете им почувствовать себя по-настоящему счастливыми. И, конечно, своим примером вы даете правильный ориентир - прививаете интерес к здоровому образу жизни, любовь к большому спорту".

Не случайно, пояснил он, финал республиканских соревнований "Золотая шайба" стал спутником турнира ветеранов хоккея. И это, по его словам, еще одна хорошая традиция.

Следует добавить, что команда Словакии с победы над Швейцарией со счетом 10:4 стартовала сегодня на Рождественском матче. Швейцарцы, которые в 13-й раз принимают участие в турнире и являются одними из старожилов соревнований, вели в ходе встречи 2:0. Автором первой шайбы стал Приус Вебер. Однако альпийская дружина не удержала преимущество. Во втором периоде словаки шесть раз поразили ворота соперников.

А команда ОАЭ в своем первом матче добилась победы в группе В над сборной Балкан со счетом 9:5, передает БЕЛТА.

В вечерней программе стартового дня турнира еще два матча. После торжественной церемонии открытия на малой арене в группе D сыграют Германия и Финляндия, а на центральной арене в группе А - хоккеисты Беларуси и сборной ИИХФ.