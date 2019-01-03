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03.01.2019 15:49
Рубрика: Экономика

Перевозчики будут информировать пассажиров о "невозвратных" билетах

Текст: Татьяна Шадрина
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Правительство внесло изменения в Правила оказания услуг по перевозкам пассажиров, грузов и багажа в поездах дальнего следования. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Перевозчик теперь обязан своевременно проинформировать пассажира о возможности приобретения билетов по "невозвратным" тарифам. Информация об этом должна быть размещена на его официальном сайте или уполномоченного им лица. Постановление уже вступило в силу с 1 января 2019 года.

"Невозвратные" билеты можно будет купить в СВ, купе и сидячие вагоны, так как тарифы в этих сегментах не регулируются государством. Кроме Федеральной пассажирской компании (ФПК), дочерняя компания РЖД, есть еще железнодорожные перевозчики, которые в основном перевозят пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом. Это правило распространяется и на них.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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ФПК уже объявило, что "невозвратные" тарифы на ряде пилотных направлений начнут действовать с 20 января этого года. Купив билет по такому тарифу, скидка может составить от пяти до 20 процентов, от стоимости проезда, но поменять или сдать такой билет, вернув деньги за него, можно будет только в нескольких случаях.

Согласно поправкам в Устав железнодорожного транспорта, которые начали действовать с начала этого года, в их число входит внезапная болезнь пассажира или совместно следующего с ним члена семьи (супруга), родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного); смерть члена семьи; травма в результате несчастного случая; отмена отправления поезда; задержка отправления поезда, а также непредоставление пассажиру места, указанного в билете.

Но для того, чтобы вернуть деньги, надо будет обратиться с медсправками или другими документами в железнодорожную кассу не позднее пяти суток с момента отправления поезда, на который был приобретен "невозвратный" билет.

Экономика Транспорт Железные дороги Вступают в силу в январе 2019 года
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