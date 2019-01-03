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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Хабаровском крае установят статую Николая Чудотворца

Текст: Юрий Батин

В городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края будет установлена бронзовая фигура Николая Чудотворца, считающегося покровителем путешественников и моряков.

О планах по установке скульптуры заявил в четверг глава Николаевского района Анатолий Леонов, которого цитирует РИА Новости.

"По инициативе наших земляков, которые сейчас проживают в Москве, в Николаевске-на-Амуре будет установлен бронзовый памятник Николаю Чудотворцу, который является покровителем путешествующих. Установить его планируется к августу 2019 году в сквере, прилегающем к набережной", - сказал Леонов.

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Он отметил, что высота скульптуры вместе с постаментом составит 14 метров. Памятник будет расположен неподалеку от храма святителя Николая. Его установка одобрена представителями Русской православной церкви.

По словам Леонова, скульптуру установят в канун 170-летия города, которое будут отмечать в 2020 году.

Николаевск-на-Амуре был основан 1 августа 1850 года как Николаевский военный пост исследователем Дальнего Востока Геннадием Невельским. В 1890 году в нем проездом на Сахалин останавливался писатель Антон Чехов. Свое нынешнее название город получил в 1926-м. Сейчас в нем живут более 18,6 тысячи человек.

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