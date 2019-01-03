В Красноярске аварийно сел самолет из Благовещенска

Самолет Boeing-767 авиакомпании Pegas Fly, следовавший из Благовещенска в Москву, совершил вынужденную посадку из-за технических неполадок в Красноярске.

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, авиационный инцидент произошел в 12.22 по местному времени.

- Датчики борта зафиксировали обледенение клапана одного из двигателей, после чего командир воздушного судна принял решение посадить самолет в ближайшем аэропорту - в Красноярске. Приземление прошло в штатном режиме, - рассказала официальный представитель ведомства Оксана Горбунова.

Согласно ее данным в самолете находилось 148 пассажиров и 10 членов экипажа. Пострадавших нет.

Сейчас все пассажиры вылетели в точку следования - Москву.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения авиакомпанией, которой принадлежит севший самолет, правил и норм безопасности полетов.