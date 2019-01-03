На Ставрополье задержали женщину с напечатанными на принтере правами

В Апанасенском районе Ставрополья сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением 37-летней жительницы села Киевка. Женщина предъявила водительское удостоверение, которое вызвало сомнения у полицейских.

Экспертиза подтвердила их подозрения: как оказалось, удостоверение является подложным, поскольку его сделали самодельным способом с помощью струйного принтера. Водительница призналась, что использовала подложное удостоверение в течение шести месяцев.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю, сейчас полицейские устанавливают личность гражданина, который изготовил и продал женщине поддельный документ. А в отношении самой нарушительницы возбуждено уголовное дело.

Аналогичный случай произошел в конце минувшего ноября в кубанском городе Лабинске, где с отпечатанными на цветном принтере правами попалась 38-летняя местная жительница. Нарушительнице грозит до шести месяцев ареста. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.