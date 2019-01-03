В Дагестане загорелась крыша пятиэтажки

В Дербенте загорелась крыша пятиэтажного жилого дома по улице 345-й Мотострелковой Дивизии. Для тушения пожара было экстренно привлечено более 30 пожарных и десять единиц техники. Об этом "РГ" сообщили в республиканском управлении МЧС.

Пожар вспыхнул рано утром. Сообщение о горящей кровле многоквартирного дома поступило по "01" от жильцов. Площадь возгорания, по уточненным данным, составила около 600 квадратных метров.

Прибывшие спасатели успели вывести из квартир всех жителей пятиэтажки. Благодаря их грамотным и слаженным действиям удалось избежать жертв и пострадавших.

- По состоянию на 10 часов пожар полностью ликвидирован сотрудниками пожарно-спасательной службы, проводится проливка и разбор конструкции, - уточнили в ведомстве.

Причины и обстоятельства возникновения пожара еще предстоит выяснить соответствующим службам. Также будет установлена и сумма причиненного ущерба.