В Петербурге спасатели вытащили парня из болота

Петербуржец, возвращаясь домой из пригорода, угодил в болото. Спасти едва не утонувшего парня смогли сотрудники МЧС. Об этом сообщает "Пожарно-спасательная служба МО Агалатовское сельское поселение" в своей группе в соцсетях.

Молодой человек вечером шел к себе домой в Выборгский район, но по дороге решил сократить путь и пройти через лесополосу. Однако в наступившей темноте молодой человек не заметил, что забрел на подмерзшее болото и провалился в трясину. Крики пострадавшего юноши услышали прохожие, однако своими силами помочь парню не смогли. Пришлось вызывать спасателей.

Сообщение на пульт поступило в 22.10, сообщает источник. К месту происшествия выехал дежурный караул ПСЧ-57, ПСЧ-45, ПСС Агалатово и ПСС-Санкт-Петербурга.

Вскоре пострадавший был эвакуирован и передан сотрудникам реанимационной бригады скорой помощи. Во время спасательной операции он потерял сознание и получил сильное переохлаждение.