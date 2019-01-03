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Рубрика: Происшествия
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Из-под завалов в Магнитогорске извлечено 33 тела погибших

Тело 33-й жертвы обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске извлечено из-под завалов.

"Извлечено тело 33-его погибшего, это мужчина", - приводит "Интерфакс" сообщение МЧС.

Фото: Инна Финочка / ТАСС
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На данный момент неизвестна судьба восьми человек, которые могли находиться в обрушившемся подъезде.

Чуть ранее спасатели нашли еще три тела, в том числе женщину, мальчика и девочку. "Возраст - два-четыре года примерно", - уточнили в МЧС.

Напомним, обрушение перекрытий в подъезде 10-этажного дома произошло утром в понедельник, 31 декабря. На данный момент основной версией ЧП является взрыв бытового газа.

Происшествия ЧП Правительство МЧС Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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